Тиаго Силва может перейти в "Фиорентину"

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Тиаго Силва может перейти в "Фиорентину"

Защитник ПСЖ Тиаго Силва близок к переходу в "Фиорентину".

По сведениям Corriere dello Sport, 35-летний бразилец уже дал согласие на переход в итальянский клуб. В составе "фиалок" Силва будет зарабатывать 4 миллиона евро за сезон плюс бонусы.

Напомним, что после финала Лиги Чемпионов Силва покинет ПСЖ на правах свободного агента.

Силва выступал за парижан с 2012 года. В этом сезоне он провел 34 игры и забил один гол.

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