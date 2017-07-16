Тиаго Силва может вернуться в Италию

Защитник французского ПСЖ Тиаго Силва может вернуться в итальянскую Серию А, информирует football.fr.

По сведениям источника, 32-летним беком заинтересовался туринский "Ювентус". "Старая сеньора" рассматривает бразильца в качестве возможной замены Леонардо Бонуччи, который перебрался в "Милан".

В завершившемся сезоне Силва забил 6 мячей и сделал 2 результативные передачи в 40 матчах за ПСЖ.

Напомним, "Ювентус" продлит контракт с Алексом Сандро.