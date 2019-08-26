Тиаго Силва надеется, что Неймар не покинет ПСЖ

Защитник сборной Бразилии и ПСЖ Тияго Силва рассказал, что надеется на то, что Неймар не покинет парижский клуб этим летом. Об этом сообщает RMC.



"Неймар - незаменимый игрок для любого клуба. Сейчас сложно сказать, что у него происходит с ПСЖ. Мы не можем вмешиваться, но я надеюсь, что он останется. Я часто ему говорю об этом", - сказал Силва.



Ранее сообщалось, что бразильца хотят купить "Реал" и "Барселона".



В минувшем сезоне нападающий участвовал в 28 матчах, отметившись 23 голами и 13 ассистами. Его контракт с ПСЖ рассчитан до 2022 года.



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