Тиаго Силва: "Надеюсь, что Неймар останется в ПСЖ"

Бразильский защитник ПСЖ Тиаго Силва прокомментировал информацию о возможном уходе из команды его соотечественника нападающего Неймара.

"У Неймара есть действующий контракт с ПСЖ. Надеюсь, он останется в нашей команде. Наш клуб явялется мощный и непростым проектом. Для его реализации много времени и это абсолютно нормально. Неймар много работает над собой и своей физической формой. С ним ПСЖ намного сильнее с ним, чем без него", – приводит слова Силвы Le10sport.com.

Ранее сообщалось, что 26-летний Неймар хочет покинуть ПСЖ и перейти в "Реал" или "Барселону".

В данный момент форвард восстанавливается после травмы и может пропустить остаток сезона.

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