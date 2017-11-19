Тиаго Силва: "Надеюсь, в следующем году Коутиньо будет работать с нами"

Капитан французского ПСЖ Тиаго Силва высказался о возможном трансфере полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо в его клуб.

" Я много разговариваю с Коутиньо. Я надеюсь, что в конце сезона или даже раньше - на Рождество - его трансфер может стать приятным сюрпризом для нас. Надеюсь, он будет хорошо себя чувствовать, и в следующем году он будет работать уже с нами. Как и Неймару, я даю ему много советов. Но я считаю , что самое главное для него - принять наилучшее решение ", - цитирует 33-летнего бека le10sport.

Напомним, Коутиньо поучаствовал в 14 голах в 15 последних матчах "Ливерпуля". | soccernews.ru