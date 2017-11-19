Тиаго Силва: "Надеюсь, в следующем году Коутиньо будет работать с нами"

Теги псжтиаго силва коутиньоливерпуль

Тиаго Силва: "Надеюсь, в следующем году Коутиньо будет работать с нами"Капитан французского ПСЖ Тиаго Силва высказался о возможном трансфере полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо в его клуб.

"Я много разговариваю с Коутиньо. Я надеюсь, что в конце сезона или даже раньше - на Рождество - его трансфер может стать приятным сюрпризом для нас. Надеюсь, он будет хорошо себя чувствовать, и в следующем году он будет работать уже с нами. Как и Неймару, я даю ему много советов. Но я считаю , что самое главное для него - принять наилучшее решение", - цитирует 33-летнего бека le10sport.

Напомним, Коутиньо поучаствовал в 14 голах в 15 последних матчах "Ливерпуля". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Стадионы, на которых обязательно стоит побывать в своей жизни

Стадионы, на которых обязательно стоит побывать в своей жизни

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 12 34
2 Манчестер Юнайтед 12 26
3 Челси 12 25
4 Тоттенхэм 12 23
5 Ливерпуль 12 22
6 Арсенал Лондон 12 22
7 Бернли 12 22
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 12 15
11 Ньюкасл Юнайтед 12 14
12 Лестер Сити 12 13
13 Борнмут 12 13
14 Саутгемптон 12 13
15 Сток Сити 11 12
16 Эвертон 12 12
17 Вест Бромвич Альбион 12 10
18 Вест Хэм Юнайтед 11 9
19 Суонси Сити 12 8
20 Кристал Пэлас 12 5
Полная таблица

топ-5 тегов