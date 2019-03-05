Тиаго Силва назвал самый прекрасный момент в своей карьере

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Тиаго Силва назвал самый прекрасный момент в своей карьере

Капитан ПСЖ Тиаго Силва признался, что считает переход в "Милан" самым прекрасным моментом в своей карьере.

"Это была команда, которой я восхищался при просмотре матчей по телевизору. Там были блестящие игроки, с которыми в один момент я оказался в одной раздевалке. Неста, Пирло, Зеедорф, Индзаги... В общем, вся команда. Кака, Пато, другие бразильцы. Я был в восторге, когда приехал на базу "Милана". Смотрел на всё вокруг глазами ребёнка. Я рассматривал фотографии звёзд клуба и чемпионов прошлых лет. В тот день я изменился как игрок", - цитирует 34-летнего центрбека Football Italia.

Напомним, что Силва выступал за "Милан" с 2009 по 2012 год, сыграл 119 матчей и забил 6 голов. В составе "россонери" он выиграл Серию А и Суперкубок Италии.

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Mutaloff
Mutaloff

Ага,а по им продался шейхам и все...Мечта закрылась под тучи денег!

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