Тиаго Силва назвал заинтересованным клубам свои требования по зарплате

Центральный защитник ПСЖ Тиаго Силва сообщил, сколько хочет зарабатывать в новом клубе.

Напомним, что бразилец в конце месяца покинет парижан в связи с истечением срока контракта и станет свободным агентом.

По информации Goal.com, 35-летний футболист требует зарплату в размере 10 миллионов евро в год.

Интерес к Силве проявляют "Фиорентина" и "Эвертон", однако они готовы платить игроку не более 5,5 миллионов за сезон.

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