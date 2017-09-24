Тиаго Силва: "Неймар, Кавани и Эмери нашли решение"

Капитан французского ПСЖ Тиаго Силва подвел итог конфликту, который возник между его одноклубниками Неймаром и Эдинсоном Кавани после матча против "Лиона".

"Все уже договорено. Они разговаривали друг с другом и с тренером. Я могу вам сказать: решение было найдено. Никаких проблем со следующими одиннадцатиметровыми ударами не будет. Кто их будет выполнять? Я! Но если серьезно, на этот вопрос должен ответить тренер", - цитирует 32-летнего бека Le Parisien.

Напомним, вчера ПСЖ сыграл вничью с "Мрнпелье". | soccernews.ru