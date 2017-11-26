Тиаго Силва: "Никогда не играл в такой сильной команде"

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Тиаго Силва: "Никогда не играл в такой сильной команде"Капитан французского ПСЖ Тиаго Силва похвально оценил игру своей команды в текущем сезоне.

"Я никогда не играл в команде, которая забивала бы так много голов. Честно говоря, это лучшая команда, в которой я играл - на психологическом, физическом и техническом уровнях. Мы действительно сильны. Но я хочу особо подчеркнуть, что учитываю не только одиннадцать игроков. У нас - очень сплоченная команда, что позволяет игрокам прогрессировать.

У успешной команды должны быть сильные и объединенные единой целью игроки. И это то, что мы имеем. Мы забиваем много голов, что очень нелегко. У нас - отличная линия атаки, но мы атакуем не только ими, а всей командой. И благодаря этому у нас есть все, чтобы выигрывать титулы", - цитирует 33-летнего бразильца le10sport.

Напомним, сегодня ПСЖ сыграет против "Монако". | soccernews.ru

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