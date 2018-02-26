Тиаго Силва о травме Неймара: "Потеряли очень важного игрока"

Капитан французского ПСЖ Тиаго Силва прокомментировал травму своего партнера по команде Неймара, полученную им во вчерашнем матче Лиги 1 против "Марселя".

" Мы потеряли очень важного игрока. Это потеря для нас, потому что он играл очень хорошо. Я думаю, травма - серьезная, потому что его правая лодыжка опухла сразу же. Я - не врач, но я думаю, что он не будет играть в ближайшую среду ", - цитирует 33-летнего защитника El Mundo Deportivo.

Напомним, первые проведенные тесты не выявили серьезного повреждения у Неймара. | soccernews.ru