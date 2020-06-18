Тиаго Силва определился с новым клубом

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Тиаго Силва определился с новым клубом

Защитник ПСЖ Тиаго Силва может продолжить карьеру в Италии.

Как сообщает GianlucaDiMarzio.com, в услугах 35-летнего бразильца заинтересована "Фиорентина". Сам футболист также не против перехода в итальянский клуб.

Контракт Силвы с ПСЖ истекает в конце июня и он покинет клуб в качестве свободного агента.

Тиаго Силва выступает за ПСЖ с 2012 года. В текущем сезоне он провел 30 игр, в которых отметился одним голом и одним ассистом.

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