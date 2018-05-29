Тиаго Силва поделился ожиданиями от ЧМ-2018

Защитник сборной Бразилии Тиаго Силва высказался о предстоящем Чемпионате Мира.

"У нас есть шанс вновь переписать историю. Не обещаю победы, но гарантирую грандиозные матчи в нашем исполнении" - приводит слова Силвы ВВС.

Напомним, что на групповой стадии Бразилия сыграет против Сербии, Коста-Рики и Швейцарии.

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