Тиаго Силва: "Поражение от "Реала" - не вина Эмери"

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Тиаго Силва: "Поражение от "Реала" - не вина Эмери"Капитан французского ПСЖ Тиаго Силва высказался о поражении своей команды мадридскому "Реалу" в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Сейчас не время говорить об изменениях на тренерской скамье. Это поражение - не вина тренера. На поле выходят футболисты. Он должен будет сделать трудный выбор. Но это не его вина. Мы поддерживаем его", - цитирует 33-летнего бека Le 10 Sport.

Напомним, Тиаго Силва высказался о будущем Неймара. | soccernews.ru

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