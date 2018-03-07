Тиаго Силва: "Поражение от "Реала" - не вина Эмери"

Капитан французского ПСЖ Тиаго Силва высказался о поражении своей команды мадридскому "Реалу" в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Сейчас не время говорить об изменениях на тренерской скамье. Это поражение - не вина тренера. На поле выходят футболисты. Он должен будет сделать трудный выбор. Но это не его вина. Мы поддерживаем его ", - цитирует 33-летнего бека Le 10 Sport.

Напомним, Тиаго Силва высказался о будущем Неймара. | soccernews.ru