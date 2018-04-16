Тиаго Силва посвятил победу в Лиге 1 Неймару

Капитан ПСЖ Тиаго Силва посвятил выигрыш чемпионского титула французской Лиги 1 своему одноклубнику Неймару.

" Я хочу посвятить этот титул Неймару - футболисту, который внес огромный вклад в его завоевание. Мы все знаем, что он сейчас переживает. Он хотел бы быть с нами, особенно во время ответного матча против "Реала". Я уверен, что он много переживал. Я хотел бы сказать ему, что мы все - с ним, мы ждем его возвращения ", - цитирует 33-летнего защитника парижан Le 10 Sport.

Напомним, ПСЖ первым в топ-5 европейских чемпионатах забил 100 мячей в текущем сезоне. | soccernews.ru