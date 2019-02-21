Тиаго Силва принял важное решение по своему будущему

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Тиаго Силва принял важное решение по своему будущему

Защитник ПСЖ Тиаго Силва принял важное решение по своему будущему, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, бразильский центрбек хочет продлить контракт с парижанами до 2022 года.

34-летний футболист уверен, что сможет ещё несколько лет играть на топ-уровне.

Действующее соглашение игрока с французским грандом истекает в 2020 году.

В текущем сезоне Силва сыграл за ПСЖ 30 матчей во всех турнирах и сделал 1 ассист.

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