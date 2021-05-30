Тиаго Силва прокомментировал победу "Челси" в Лиге Чемпионов

Фото: инстаграм Тиаго Силвы/Автор неизвестен

Бразильский защитник "Челси" Тиаго Силва высказался по поводу победы своей команды в финаде Лиги Чемпионов над "Манчестер Сити".

"Я счастлив. В этом сезоне Тухель героически возглавил команду в середине сезона и изменил её. Многие не считаю нашу победу заслуженной . Кому-то нравится наш стиль игры, кому-то — нет. Но в финале все равны.

Напомним, что "Челси" в финале Лиги Чемпионов обыграл "Манчестер Сити" (1:1, 2:0).

Также не пропустите: "Интер" близок к продлению контракта с Бареллой. | http://soccernews.ru