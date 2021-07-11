Тиаго Силва прокомментировал поражение в финале Кубка Америки

Фото: инстаграм Силвы/Автор неизвестен

Футболист сборной Бразилии и лондонского "Челси" Тиаго Силва поделился эмоциями после поражения от сборной Аргентины в финале Кубка Америки (0:1).

"Надо поздравить Аргентину с первым таймом. Это была не Бразилия. Сложно проигрывать в матче такого уровня.

Во втором тайме игры не было. Только одна команда хотела играть.

Это не оправдание. В первом тайме мы не играли в свой футбол", – сказал бразилец.

Напомним, что эта победа принесла сборной Аргентины первый трофей с 1993 года.

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