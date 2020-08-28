Тиаго Силва прокомментировал свой переход в "Челси"

Центральный защитник Тиаго Силва поделился эмоциями после подписания контракта с лондонским "Челси".

"Очень рад присоединиться к "Челси". Счастлив быть частью впечатляющей команды Фрэнка Лэмпарда. Я пришёл сюда, чтобы бороться за трофеи. С нетерпением жду возможности сыграть на "Стэмфорд Бридж", - заявил 35-летний футболист.

Напомним, что контракт бразильца с "синими" рассчитан до лета 2021 года с опцией продления ещё на один сезон.

"Челси" подписал Силву бесплатно в качестве свободного агента. Ранее сообщалось, что его зарплата в английском клубе составит 10 миллионов евро.

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