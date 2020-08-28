Тиаго Силва прошёл медобследование для "Челси"

Бывший капитан ПСЖ Тиаго Силва находится в шаге от заключения контракта с лондонским "Челси".

По информации журналиста Фабрицио Романо, звёздный центральный защитник уже прошёл медицинское обследование.

Ожидается, что соглашение 35-летнего футболиста с "синими" будет рассчитано на два года, а зарплата составит 10 миллионов евро за сезон.

"Челси" подпишет Силву бесплатно, поскольку контракт игрока с ПСЖ истёк, вследствие чего он получил статус свободного агента.

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