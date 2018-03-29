Тиаго Силва: "ПСЖ необходимо сделать минимальные изменения в составе"

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Тиаго Силва: "ПСЖ необходимо сделать минимальные изменения в составе"Капитан ПСЖ Тиаго Силва высказался об изменениях, которые должны произойти в его команде в летнее трансферное окно.

"Мы должны продолжать работать, сохраняя позитив, хотя это и очень сложно сделать. Мы должны продолжать верить в себя. Я не думаю, что летом мы должны все изменить, потому что мы вылетели из Лиги Чемпионов - это не путь. Мы должны сохранить основу, которая будет цементировать состав команды в следующем году. Нам нужны минимальные изменения", - цитирует 33-летнего защитника парижан Bee.

Напомним, ПСЖ определился с потенциальным кандидатом на замену Мотте. | soccernews.ru

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