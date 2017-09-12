Тиаго Силва: "ПСЖ уже забыл о поражении от "Барселоны"



Бразильский защитник ПСЖ Тиаго Силва заявил, что команда больше не переживает из-за вылета от "Барселоны" на стадии 1/8 финала Лиги Чемпионов в минувшем сезоне.

"Мы уже забыли о поражении от "Барселоны". Стартует новый розыгрыш Лиги Чемпионов и это нечто другое. Мы готовы начать турнир хорошо. ПСЖ отлично мотивирован, чтобы хорошо сыграть с "Селтиком" и заработать три очка. Неймар и Дани Алвес уже выигрывали Лигу Чемпионов, поэтому они придадут команде нужный опыт. Постараемся пройти в турнире как можно дальше", - приводит слова Силвы Goal.com.

Напомним, что в минувшем сезоне ПСЖ уступил "Барселоне" в двухматчевом противостоянии (4:0 и 1:6).

Матч "Селтик" - ПСЖ состоится сегодня, 12 сентября и начнется в 21:45 мск.

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