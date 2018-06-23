Тиаго Силва рассказал о конфликте с Неймаром

Защитник сборной Бразилии Тиаго Силва рассказал о конфликте с партнёром по команде Неймаром.

"Когда я вернул мяч сборной Коста-Рики в рамках правил фэйр-плей, Неймар оскорбил меня. Но я считаю, что поступил правильно, ведь соперник пытался выиграть время. Я вернул мяч, поскольку он нас бы не выручил. Я спокойно воспринимаю эту ситуацию, хотя в тот момент меня расстроило его поведение по отношению ко мне" - цитирует Силву L’Equipe.

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