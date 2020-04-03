Тиаго Силва рассказал, в какой клуб рассчитывает перейти в будущем

Защитник ПСЖ Тиаго Силва признался, что однажды хочет стать игроком "Флуминенсе".

"В один из самых сложных периодов моей жизни "Флуминенсе" открыл мне двери. Я им за это очень благодарен. Не знаю, когда, но думаю о том, чтобы вернуться и вновь надеть форму этой команды", - сказал бразильский центрбек в интервью SporTV.

Силва занимался в академии "Флуминенсе" с 1998 по 2000 год. На взрослом уровне он выступал за "трёхцветных" с 2006 по 2008 год.

До возвращения в родной клуб футболист числился в московском "Динамо", где умудрился заболеть туберкулёзом. На "Маракане" он перезапустил свою карьеру, после чего его купил "Милан".

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