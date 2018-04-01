Капитан ПСЖ Тиаго Силва сделал заявление по своему будущему.

" У меня есть еще двухлетний контракт. В этой футболке я провел прекрасное время. Я действительно хочу отработать свой контракт полностью, а потом посмотреть, что произойдет в будущем ", - цитирует 33-летнего бека парижан Le 10 Sport.

В нынешнем сезоне Силва забил 1 гол в 33 матчах за ПСЖ.

Напомним, президент ПСЖ прокомментировал слухи о поиске нового тренера. | soccernews.ru