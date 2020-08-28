Тиаго Силва стал игроком "Челси"
Лондонский "Челси" подтвердил подписание контракта с защитником Тиаго Силвой.
35-летний центрбек присоединился к "синим" на правах свободного агента. До этого он 8 сезонов выступал за ПСЖ.
Соглашение между бразильцем и "Челси" рассчитано на один год с опцией продления ещё на 12 месяцев.
Ранее сообщалось, что зарплата Силвы в английском клубе составит 10 миллионов евро за сезон.
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