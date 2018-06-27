Тиаго Силва стал вторым в списке самых возрастных игроков сборной Бразилии, который забил гол на ЧМ

Защитник сборной Бразилии Тиаго Силва забил гол в матче третьего тура Чемпионата Мира-2018 против Сербии (2:0).

33-летний футболист стал вторым в списке самых возрастных игроков сборной Бразилии, которые отмечались голами в матчах мировых первенств.

Рекордсменов бразильской национальной команды является Бебето, который отличился на ЧМ-1998 в возрасте 34 лет.

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