Тиагу Силва раскритиковал работу Эмери в ПСЖ
Защитник "Челси" Тиагу Силва рассказал о напряженных отношениях с Унаи Эмери, когда тот возглавлял ПСЖ. В парижском клубе специалист работал с 2016 по 2018 год.
"Мы часто не могли найти общий язык. Он был командиром. Да, ему платят за это, и я уважал его. Но.. в первом матче плей-офф Лиги чемпионов с "Реалом" он оставил меня на лавке, потому что ему нужен был левоногий центральный защитник.
Он этим оправдывался. Я впервые рассказываю об этом. Тогда это было сложно понять. Во втором матче ему больше не нужен был левоногий центральный защитник.
Он поставил меня в стартовый состав! Это то, что игрок не может понять. И это один из многих примеров действий Эмери", - цитирует игрока France Football.
Футболист перешел из ПСЖ в "Челси" летом 2020 года.
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