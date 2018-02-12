Тиам покинул московское "Динамо"

Московское "Динамо" на своём официальном сайте объявило о расторжении арендного соглашения с полузащитником Кали Тиамом.

Отмечается, что стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию. Напомним, что права на 24-летнего сенегальца принадлежат венгерскому МТК.

В этом сезоне Тиам сыграл за "Динамо" всего 6 матчей, результативными действиями не отличался.

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