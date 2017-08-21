Тиан стал игроком московского "Динамо"

Московское "Динамо" на своём официальном сайте объявило о переходе полузащитника венгерского МТК Кали Тиана.

Как и сообщалось ранее, российский клуб арендовал 23-летнего сенегальца на один год. Следующим летом "Динамо" будет иметь право выкупа футболиста.

Стоит отметить, что вторую половину прошлого сезона Тиан провёл в турецком "Газиантепспоре". | http://soccernews.ru