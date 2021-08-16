Тибо Куртуа продлил контракт с "Реалом"

Теги реал мадридтибо куртуа

Тибо Куртуа продлил контракт с "Реалом"Фото: сайт "Реала"/Автор неизвестен

Голкипер мадридского "Реала" и сборной Бельгии Тибо Куртуа подписал новое соглашение с королевским клубом, сообщает официальный сайт "сливочных".

Новое соглашение вратаря рассчитано до лета 2026 года.

Ранее сообщалось, что Куртуа отказался от продления с повышением зарплаты из-за того, что не хотел оказывать лишнюю финансовую нагрузку на клуб в условиях пандемии.

Бельгиец перешел в "Реал" в 2018 году из "Челси" за 35 миллионов евро.

Также не пропустите: Расходы "Барселоны" за прошлый сезон составили более 1 миллиарда евро. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

9 клубов Суперлиги вернулись в состав Ассоциации европейских клубов

9 клубов Суперлиги вернулись в состав Ассоциации европейских клубов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов