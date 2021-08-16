Тибо Куртуа продлил контракт с "Реалом"

Фото: сайт "Реала"/Автор неизвестен

Голкипер мадридского "Реала" и сборной Бельгии Тибо Куртуа подписал новое соглашение с королевским клубом, сообщает официальный сайт "сливочных".

Новое соглашение вратаря рассчитано до лета 2026 года.

Ранее сообщалось, что Куртуа отказался от продления с повышением зарплаты из-за того, что не хотел оказывать лишнюю финансовую нагрузку на клуб в условиях пандемии.

Бельгиец перешел в "Реал" в 2018 году из "Челси" за 35 миллионов евро.

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