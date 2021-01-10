Тибо Куртуа раскритиковал Ла Лигу за матч с "Осасуной"
Вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа подверг критике руководство Ла Лиги из-за проведения матча 18-го тура чемпионата Испании с "Осасуной" (0:0) при низкой температуре и снегопаде.
"Я благодарен сотрудникам "Осасуны" за то, что они привели поле в порядок. Но отношение к нам Ла Лиги является отвратительным. Все знали про погодные условия. Мы даже не могли улететь сразу после матча, так как взлетная полоса была покрыта льдом.
Если бы мы не приехали на матч, то с нас бы сняли три очка. Но проведение матча в таких условиях является опасным. Футболисты - это не марионетки, которые обязаны играть при любых условиях", - приводит слова Куртуа Marca.
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|Валенсия
|20
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|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
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|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
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|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14