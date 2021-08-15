Тибо Куртуа сыграл 100-й матч за "Реал" в Ла Лиге

Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

Голкипер мадридского "Реала" и сборной Бельгии Тибо Куртуа сыграл 100-й матч за королевский клуба в Ла Лиге.

Игра против "Алавеса" на выезде в первом туре Примеры завершилась уверенной победой "сливочных" со счетом 4:1, единственный гол Куртуа пропустил после пенальти от Хоселу.

Вратарь прокомментировал свое достижение в послематчевом интервью: "Я очень счастлив победе и трем очкам. Отличное начало сезона.

Я также счастлив из-за того, что провел 100-й матч в чемпионате за "Реал Мадрид". Не могу дождаться большего".

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