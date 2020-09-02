Тибо Куртуа заразился коронавирусом
Бельгийский вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа заразился коронавирусом, сообщает DH.
По сведениям издания, голкипер был протестирован в расположении сборной Бельгии. Тест Куртуа показал положительный результат. В ближайшее время станет известен результат анализа крови бельгийца. По данным анализа будет вынесен окончательный диагноз игрока.
28-летний Куртуа выступает за "Реал" с 2018 года. Всего он провел за королевский клуб 78 матчей во всех турнирах и пропустил 80 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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|Сент-Трюйден
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