Тигиев: "Если "Спартак" будет продолжать так дальше – все успехи скоро вернутся"

Защитник "Спартака" Георгий Тигиев прокомментировал неудачный старт команды в чемпионате России. Напомним, что "красно-белые" сыграли вничью с "Динамо" (2:2) и "Уфой" (0:0).

"Как объяснить две ничьи подряд на старте чемпионата? Если брать игру с "Динамо" – считаю, что мы упустили там победу. Не знаю уж, что случилось, то ли расслабились потому что первый тайм получился таким легким, то ли сказался статус соперника, который только вернулся из ФНЛ. Короче говоря, сами виноваты. Что касается сегодняшнего матча – мы владели преимуществом, создали много моментов. У соперника они тоже были, но не так много. Думаю, что по настрою и самоотдаче мы сегодня выглядели нормально. А голы придут. Если будем продолжать так дальше – все успехи скоро вернутся.

Можно ли считать, что "Спартаку" мешают 120 минут, сыгранные за Суперкубок? В этом году нам предстоит играть в трех турнирах. В других странах все клубы-лидеры живут в таком ритме. Не думаю, что стоит на что-то жаловаться. Ничего страшного в плотном графике нет", – приводят слова Тигиева российские СМИ.

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