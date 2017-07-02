Тигиев: "Прятался в туалете от спартаковских бразильцев, которые хотели меня подстричь"

Защитник "Спартака" Георгий Тигиев заявил, что он не планирует делать стрижку.

"До сих пор из-за прически подкалывают. Михалыч (тренер Роман Пилипчук) одолевает: "Постригись, постригись". Я уже было созрел перед отпуском… и не решился. Пытались насильно подстричь. У нас так Хави (тренер по физподготовке) в самолете машинкой обрили. Я смеялся-смеялся, пока не услышал: "Тигиев". То ли Адриано сказал, то ли Фернандо. Я как рвану в туалет – ну вас, шутников!

Не представляю, что должно произойти, чтобы я пожертвовал шевелюрой. Волосы – это уже мой имидж, не хочется их трогать. Стригусь так уже года три-четыре. Чуть-чуть устаешь с такой копной на голове, волосы в глаза лезут. В Москву прилетим – попрошу маму немного укоротить причёску.

Пуйоль – кумир детства, хотя первую майку купил – Месси, ещё с 30-м номером. Не скажу, что сильно разбирался в футболе, но Карлес мне сразу в глаза бросился – игрой, образом. Настоящий лев!" - приводят слова Тигиева российские СМИ.

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