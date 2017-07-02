Тигиев: "Прятался в туалете от спартаковских бразильцев, которые хотели меня подстричь"

Теги спартак москвагеоргий тигиев

Тигиев: "Прятался в туалете от спартаковских бразильцев, которые хотели меня подстричь"

Защитник "Спартака" Георгий Тигиев заявил, что он не планирует делать стрижку.

"До сих пор из-за прически подкалывают. Михалыч (тренер Роман Пилипчук) одолевает: "Постригись, постригись". Я уже было созрел перед отпуском… и не решился. Пытались насильно подстричь. У нас так Хави (тренер по физподготовке) в самолете машинкой обрили. Я смеялся-смеялся, пока не услышал: "Тигиев". То ли Адриано сказал, то ли Фернандо. Я как рвану в туалет – ну вас, шутников!

Не представляю, что должно произойти, чтобы я пожертвовал шевелюрой. Волосы – это уже мой имидж, не хочется их трогать. Стригусь так уже года три-четыре. Чуть-чуть устаешь с такой копной на голове, волосы в глаза лезут. В Москву прилетим – попрошу маму немного укоротить причёску. 

Пуйоль – кумир детства, хотя первую майку купил – Месси, ещё с 30-м номером. Не скажу, что сильно разбирался в футболе, но Карлес мне сразу в глаза бросился – игрой, образом. Настоящий лев!" - приводят слова Тигиева российские СМИ.

Не пропустите: Саломонссон: "Мне приятна информация об интересе "Спартака". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Дневник Кубка Конфедераций: Германия – чемпион, церемония закрытия, Роналдо, Марадона и Халк

Дневник Кубка Конфедераций: Германия – чемпион, церемония закрытия, Роналдо, Марадона и Халк

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Спартак Москва 30 69
2 ЦСКА Москва 30 62
3 Зенит Санкт-Петербург 30 61
4 Краснодар 30 49
5 Терек Грозный 30 48
6 Ростов 30 48
7 Уфа 30 43
8 Локомотив Москва 30 42
9 Рубин 30 38
10 Амкар 30 35
11 Урал 30 30
12 Анжи 30 30
13 Оренбург 30 30
14 Арсенал Тула 30 28
15 Крылья Советов 30 28
16 Томь 30 14
Полная таблица

топ-5 тегов