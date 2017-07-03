Тигиев: "Уверен, с Дзагоевым сборная намного лучше выступила бы на КК"

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Тигиев: "Уверен, с Дзагоевым сборная намного лучше выступила бы на КК"Защитник "Спартака" Георгий Тигиев рассказал о том, что лично знаком полузащитником ЦСКА Аланом Дзагоевым. По словам футболиста, с хавбеком он общается с раннего детства.

"Жили на одной улице, домов через пять. У одного тренера занимались. Пять лет разница. Юрий Отарович выпустил их и набрал нас. Теперь Дзага реже бывает в Беслане – жена, дети, а раньше постоянно приезжал, с мальчишками в футбол рубился.

Вся Осетия гордится Аланом, и, думаю, по праву. Молодец, сам всего достиг. Один эпизод в память врезался. Возвращаемся с отцом из Владикавказа на машине. Дождь лепит. Видим, человек на поле. Один. По воротам бьёт, фишки обводит. Присмотрелись: Дзага! Представляете, насколько фанатично футбол любил! И любит. Потому и заиграл. Мне так приятно было, когда он пробился. Гордость за соседа распирала. Его пример здорово воодушевил: если у Алана получилось, почему у меня не должно? Посмотрим, на что я способен… 

Жаль, что он не смог на Кубке Конфедераций сыграть. Уверен, с Дзагоевым сборная намного лучше выступила бы. Сильно Алана не хватало. Его и Зобнина", -  сказал Тигиев.

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