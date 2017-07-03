Тигиев: "Уверен, с Дзагоевым сборная намного лучше выступила бы на КК"
Защитник "Спартака" Георгий Тигиев рассказал о том, что лично знаком полузащитником ЦСКА Аланом Дзагоевым. По словам футболиста, с хавбеком он общается с раннего детства.
"Жили на одной улице, домов через пять. У одного тренера занимались. Пять лет разница. Юрий Отарович выпустил их и набрал нас. Теперь Дзага реже бывает в Беслане – жена, дети, а раньше постоянно приезжал, с мальчишками в футбол рубился.
Вся Осетия гордится Аланом, и, думаю, по праву. Молодец, сам всего достиг. Один эпизод в память врезался. Возвращаемся с отцом из Владикавказа на машине. Дождь лепит. Видим, человек на поле. Один. По воротам бьёт, фишки обводит. Присмотрелись: Дзага! Представляете, насколько фанатично футбол любил! И любит. Потому и заиграл. Мне так приятно было, когда он пробился. Гордость за соседа распирала. Его пример здорово воодушевил: если у Алана получилось, почему у меня не должно? Посмотрим, на что я способен…
Жаль, что он не смог на Кубке Конфедераций сыграть. Уверен, с Дзагоевым сборная намного лучше выступила бы. Сильно Алана не хватало. Его и Зобнина", - сказал Тигиев.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Спартак Москва
|30
|69
|2
|ЦСКА Москва
|30
|62
|3
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|61
|4
|Краснодар
|30
|49
|5
|Терек Грозный
|30
|48
|6
|Ростов
|30
|48
|7
|Уфа
|30
|43
|8
|Локомотив Москва
|30
|42
|9
|Рубин
|30
|38
|10
|Амкар
|30
|35
|11
|Урал
|30
|30
|12
|Анжи
|30
|30
|13
|Оренбург
|30
|30
|14
|Арсенал Тула
|30
|28
|15
|Крылья Советов
|30
|28
|16
|Томь
|30
|14