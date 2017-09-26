Тигиев вернется на поле в апреле следующего года

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Тигиев вернется на поле в апреле следующего годаЗащитник московского "Спартака" Георгий Тигиев сможет вернуться на поле только в апреле следующего года.

Об этом, как информирует чемпионат.com, сообщил руководитель медицинского департамента "красно-белых" Михаил Вартапетов. Так, он рассказал, что после прошедшей в Риме операции, футболист сможет вернуться к полноценным тренировкам с партнерами по команде только в конце марта следующего года.

Напомним, Павлюченко рассказал, что нужно "Спартаку", чтобы обыграть "Ливерпуль". | soccernews.ru

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