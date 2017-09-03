Тигиев: "Зенит" не впечатляет"

Защитник московского "Спартака" Георгий Тигиев высказался о целях своей команды на текущий сезон.

"Надо достойно выступить в Лиге Чемпионов, не упасть в грязь лицом, даже не допускаем мысли, что можем стать последними в группе. В чемпионате - защитить титул, хотя, думаю, это будет крайне сложно сделать, учитывая хороший старт "Зенита", хотя не сказал бы, что они впечатляют. Но мы все равно мыслим позитивно, работаем, мы и играем для того, чтобы занимать высокие места", - цитирует 22-летнего бека Советский спорт.

Напомним, агент рассказал причину отказа Луана переходить в "Спартак". | soccernews.ru