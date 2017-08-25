"Тигрес" купил экс-хавбека "Спартака" Кариоку

"Тигрес" в своём официальном твиттере объявил о переходе полузащитника "Атлетико Минейро" Рафаэля Кариоки.

По некоторым данным, сумма трансфера составила 4,2 миллиона евро. Экс-игрок "Спартака" заключил с мексиканским клубом контракт до лета 2020 года.

Стоит отметить, что "красно-белые" выручат от этой сделки 2,1 миллиона евро, так как владели половиной экономических прав на 28-летнего бразильца.

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