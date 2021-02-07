"Тигрес" сенсационно вышел в финал клубного чемпионата мира
В матче 1/2 финала клубного чемпионата мира мексиканский "Тигрес" обыграл бразильский "Палмейрас" со счетом 1:0. Единственный гол забил Андре-Пьер Жиньяк.
Во втором полуфинале сыграют египетский "Аль-Ахли" и мюнхенская "Бавария". Матч состоится завтра, 8 февраля.
"Палмейрас" Бразилия – "Тигрес" Мексика - 0:1 (0:0)
Гол: Жиньяк, 54 (с пенальти) - 0:1
"Палмейрас": Уэвертон, Маркос Роша (Майке, 72), Луан, Винья, Гомес, Габриэл Менино (Виллиан, 62), Данило (Мело, 57), Зе Рафаэл (Патрик де Паула, 57), Рафаэл Вейга (Скарпа, 73), Луис Адриано, Рони.
"Тигрес": Гусман, Сальседо, Рейес, Родригес, Дуэньяс, Рафаэл Кариока, Писарро, Акино, Киньонес, Гонсалес, Жиньяк.
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"Манчестер Сити" уничтожил "Ливерпуль" в матче АПЛ
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|О
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|3
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|3
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|3
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|РКА Касабланка
|3
|0
|B
|М
|О
|1
|Васко да Гама
|3
|9
|2
|Некакса
|3
|4
|3
|Манчестер Юнайтед
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