"Тигрес" стал победителем мексиканской Апертуры

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"Тигрес" стал победителем мексиканской Апертуры

"Тигрес", в составе которого выступают такие известные игроки как Рафаэль Кариока, Андре-Пьер Жиньяк и Эннер Валенсия, стал победителем мексиканской Апертуры.

"Тигры" в финале плей-офф оказались сильнее "Монтеррея", выиграв по сумме двух матчей со счётом 4:3.

Стоит отметить, что "Тигрес" выиграл осенне-зимнюю часть чемпионата Мексики в третий раз подряд.

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4 Гвадалахара 17 28
5 Америка 17 28
6 Пумас УНАМ 17 27
7 Некакса 17 26
8 Леон 17 26
9 Монтеррей 17 25
10 Толука 17 24
11 Куэретаро 17 20
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