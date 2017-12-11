"Тигрес" стал победителем мексиканской Апертуры
"Тигрес", в составе которого выступают такие известные игроки как Рафаэль Кариока, Андре-Пьер Жиньяк и Эннер Валенсия, стал победителем мексиканской Апертуры.
"Тигры" в финале плей-офф оказались сильнее "Монтеррея", выиграв по сумме двух матчей со счётом 4:3.
Стоит отметить, что "Тигрес" выиграл осенне-зимнюю часть чемпионата Мексики в третий раз подряд.
Не пропустите: "Торонто" - первый клуб из Канады, который стал чемпионом MLS. | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Marca окрестила удар Кокорина в матче с "Ахматом" промахом года
-
"Челси" и "Тоттенхэм" в январе поборются за хавбека "Эвертона"
-
Зидан поделился ожиданиями от участия в Клубном Чемпионате Мира
-
Гюндоган: "Чемпионская гонка в АПЛ ещё не окончена"
-
Итоги 15 тура Ла Лиги в цифрах и фактах
-
Клубы АПЛ интересуются голкипером "Зари"
-
"Амкар" проведет матч с соперником ЦСКА по Лиге Европы
-
Непомнящий советует Дзюбе сменить клуб
-
Ван Гал: "Сейчас "МЮ" играет в более скучный футбол, но Моуринью никто не критикует"
-
Мората не сыграет против "Хаддерсфилда"
-
Рибери: "Я не боюсь потерять свое место в составе, потому что знаю свои качества"
-
Серхи Роберто: "Мы очень хотим сыграть с "Челси"
-
Нойер: "Уверен, что во втором круге сыграю свои матчи"
-
Большие перемены как попытка вернуться: "Майнц-05" против "Боруссии"
-
Испытание "Терьерами": "Челси" едет в гости к домашнему "Хаддерсфилду"
-
"Витория Гимараэш" и "Маритиму" побеждают в 14-м туре чемпионата Португалии
-
Федун: "Нас ждут интересные матчи с "Атлетиком"
-
Жиру может уйти в аренду зимой
-
Эпичный промах Кокорина попал в ленту британских СМИ
-
Наставник "Атлетика" поделился ожиданиями от противостояния со "Спартаком"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Тихуана
|17
|33
|2
|Пачука
|17
|31
|3
|Тигрес УАНЛ
|17
|30
|4
|Гвадалахара
|17
|28
|5
|Америка
|17
|28
|6
|Пумас УНАМ
|17
|27
|7
|Некакса
|17
|26
|8
|Леон
|17
|26
|9
|Монтеррей
|17
|25
|10
|Толука
|17
|24
|11
|Куэретаро
|17
|20
|12
|Пуэбла
|17
|20
|13
|Морелия
|17
|20
|14
|Крус Асул
|17
|19
|15
|Атлас
|17
|19
|16
|Сантос Лагуна
|17
|16
|17
|Веракрус
|17
|12
|18
|Ягуарес
|17
|9