"Тигрес" стал победителем мексиканской Апертуры

"Тигрес", в составе которого выступают такие известные игроки как Рафаэль Кариока, Андре-Пьер Жиньяк и Эннер Валенсия, стал победителем мексиканской Апертуры.

"Тигры" в финале плей-офф оказались сильнее "Монтеррея", выиграв по сумме двух матчей со счётом 4:3.

Стоит отметить, что "Тигрес" выиграл осенне-зимнюю часть чемпионата Мексики в третий раз подряд.

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