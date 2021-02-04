"Тигрес" вышел в полуфинал Клубного Чемпионата Мира
Завершился первый четвертьфинальный поединок Клубного Чемпионата Мира, который проводится в Катаре. "УАНЛ Тигрес" встречались с корейским "Ульсан Хюндай". Мексиканский клуб одержал победу со счетом 2:1. Все голы были забиты еще до перерыва. Дублем отметился форвард условных хозяев - Жиньяк. Также стоит отметить, что в составе победителей весь матч отыграл бывший футболист московского "Спартака" Рафаэль Кариока.
Теперь "тигры" встретятся в полуфинале с бразильским "Палмейрас".
"УАНЛ Тигрес" - "Ульсан Хюндай" 2:1 (2:1)
Голы: Ким Ки-Хи, 24 - 0:1, Жиньяк, 38 - 1:1, Жиньяк, 45+5 (пенальти) - 2:1
"УАНЛ Тигрес": Гузман, Рейес, Меса (Гонсалес, 46), Сальседо, Рафаэль Кариока, Гвидо Писарро, Дуэньяс (Айяла, 83), Родригес, Жиньяк, Акино (Фульгенсио, 65), Киньонес Луис (Сиерра, 90).
"Ульсан Хюндай": Чо Хьюн-Ву, Бюлтхюйс, Ким Ки-Хи, Ким Тэ-Хван, Соль Ён-У, Шин Хёнг-Мин (Кан Юн-Гу, 79), Юн Бит-Гарам, Ким Инсунг (Ким Сун-Джун, 71), Он Ду-Джэ, Ким Чжи-Хён (Хинтерзер, 71), Ли Дон-Джин.
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