Тихонов: "Если бы Федун не финансировал "Спартак", даже место в РПЛ было бы под угрозой"

Легенда "Спартака" Андрей Тихонов высказался насчёт важности для московского клуба его владельца Леонида Федуна.

"Особенно меня удивляют разговоры о том, что нужно передать клуб в управление болельщикам, а все беды "Спартака" от Леонида Федуна. Да если бы он не финансировал команду, даже место в РПЛ было бы под угрозой! А уж о том, чтобы "Спартак" имел такой стадион, можно было бы только мечтать", - сказал Тихонов.

В текущем сезоне по итогам 16 туров "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Федун владеет столичным клубом с 2003 года. При нём "красно-белые" по разу выиграли чемпионат и Суперкубок России. В сентябре 2014 года у "народной команды" появился первый в истории собственный стадион "Открытие Арена".

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