Тихонов: "Глушаков и Денисов не помешали бы сборной на ЧМ-2018"

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов считает, что полузащитники Денис Глушаков и Игорь Денисов не помешали бы сборной России на ЧМ-2018.

Напомним, что оба игрока не попали в заявку команды на первенство.

"Эти закулисные моменты по Денисову и Глушакову я не могу комментировать, но думаю, что они не помешали бы сборной", - сказал он.

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