Тихонов: "Глушаков и Денисов не помешали бы сборной на ЧМ-2018"

Теги россияденис глушаковигорь денисовандрей тихонов

Тихонов: "Глушаков и Денисов не помешали бы сборной на ЧМ-2018"Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов считает, что полузащитники Денис Глушаков и Игорь Денисов не помешали бы сборной России на ЧМ-2018.

Напомним, что оба игрока не попали в заявку команды на первенство.

"Эти закулисные моменты по Денисову и Глушакову я не могу комментировать, но думаю, что они не помешали бы сборной", - сказал он.

Читайте: Инфантино рассказал о жестких мерах против расизма на ЧМ-2018 | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Официально: Кейн продлил контракт с "Тоттенхэмом"

Официально: Кейн продлил контракт с "Тоттенхэмом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Египет 0 0
2 Россия 0 0
3 Саудовская Аравия 0 0
4 Уругвай 0 0
Группа B М О
1 Иран 0 0
2 Марокко 0 0
3 Португалия 0 0
4 Испания 0 0
Группа C М О
1 Австралия 0 0
2 Дания 0 0
3 Франция 0 0
4 Перу 0 0
Группа D М О
1 Аргентина 0 0
2 Хорватия 0 0
3 Исландия 0 0
4 Нигерия 0 0
Группа E М О
1 Бразилия 0 0
2 Коста-Рика 0 0
3 Сербия 0 0
4 Швейцария 0 0
Группа F М О
1 Германия 0 0
2 Южная Корея 0 0
3 Мексика 0 0
4 Швеция 0 0
Группа G М О
1 Бельгия 0 0
2 Англия 0 0
3 Панама 0 0
4 Тунис 0 0
Группа H М О
1 Колумбия 0 0
2 Япония 0 0
3 Польша 0 0
4 Сенегал 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов