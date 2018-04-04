Тихонов: "Игроки "Крыльев Советов" вышли на поле зажатыми"

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Тихонов: "Игроки "Крыльев Советов" вышли на поле зажатыми"
Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов прокомментировал поражение своей команды в четвертьфинале Кубка России от "Спартака" (1:3).

"Любая команда, если будет выходить на поле обреченной, не сможет рассчитывать на что-либо. Мы хотели играть в футбол, хотели побеждать. Местами это получалось. Особенно – во втором тайме. Просто где-то ребята вышли зажатыми. Некоторые из них никогда еще не играли с такими командами. В дебюте где-то не получилось, пропустили относительно быстрый гол. И вот тогда уже раскрепостились. После перерыва играли неплохо. Но сказалось мастерство форвардов "Спартака", которые очень быстро выбегают в атаку. Повторю, мы старались и выходили играть на победу. Получилось или нет, вы видели сами. Счет – 1:3.

Большое спасибо как нашим болельщикам, так и спартаковским. Это часть нашей футбольной жизни. Поэтому хочу поблагодарить их всех, поздравить "Спартак" с победой и пожелать ему победы в Кубке России. Мы же сегодня старались и будем играть лучше", - приводят слова Тихонова российские СМИ.

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