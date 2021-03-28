Тихонов назвал единственного конкурента "Зенита" в Чемпионате России

Теги андрей тихоновзенит санкт-петербургспартак москва

Тихонов назвал единственного конкурента "Зенита" в Чемпионате РоссииФото: Твиттер @fca_astana 
Легендарный полузащитник "Спартака" Андрей Тихонов поделился мнением о выступлении его бывшего клуба в текущем сезоне РПЛ.

"В весенней части чемпионата "Спартак" пока играет ярче всех. По той игре, что он показывает – это единственный конкурент "Зениту".

После первых шести месяцев, когда у Тедеско не все получалось, в одном из интервью он сам сказал: "Если я буду работать…" То есть тренер тоже не был уверен в том, что его не уволят.

Хорошо, что ему дали шанс. Сейчас он сделал отличную команду", – приводит слова Тихонова "Sport24"

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