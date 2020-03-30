Тихонов назвал самых сильных соперников в своей карьере
Легенда московского "Спартака" Андрей Тихонов рассказал, против каких футболистов ему было сложнее всего играть.
"Наверное, Роналдо и Фигу из "Реала". Тот "Реал" очень сильный был. Единицы таких игроков", - сказал Тихонов.
Роналдо выступал за "сливочных" с 2002 по 2007 год, а Фигу - с 2000 по 2005 год.
Тихонов защищал цвета "Спартака" с 1992 по 2000, а также в 2011 году.
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