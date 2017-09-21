Тихонов назвал свое главное разочарование матча против "Локомотива"

Главный тренер самарских "Крыльев Советов" Андрей Тихонов высказался о победе своей команды в матче 1/16 финала кубка России над московским "Локомотивом".

"Я поздравил ребят. Для многих - это большая победа, тем более у "Локомотива", можно сказать, был основной состав. Глядя на некоторые кубковые матчи, думаешь: почему нам достался "Локомотив"? Единственное, о чем жалею - это что мы не дотерпели одну минуту. Лишние 30 минут привели к неприятным последствиям. Вы видели, что у Таранова - спазм задней поверхности, у Ткачука сводило ноги, как и у Башкирова. Чуть-чуть не дотерпели, и из-за этого провели еще 30 минут, что меня расстраивает. Но, думаю, мы старались, игроки не жалели себя, играли вперед, по возможности. И, наверное, заслужили победу своим огромным желанием", - цитирует наставника "крылышек" чемпионат.com.

Напомним, поражение своей команды прокомментировал и Семин. | soccernews.ru