Тихонов: "Не понимаю назначения Сетьена в "Барселону", есть тренеры сильнее"

Экс-игрок "Спартака" Андрей Тихонов высказался о новом тренере "Барселоны" Кике Сетьене. Об этом сообщает "Матч ТВ".

Напомним, вчера, 19 января, каталонцы минимально обыграли "Гранаду" в чемпионате Испании в первом матче под руководством Сетьена.

"Если честно, я не понимаю этого назначения. Есть все-таки тренеры посильнее. Но руководство, наверное, исходит из того, что они знают, что им конкретно нужно от этого тренера. Возможно, это вариант до конца сезона. Возможно, чтобы встряхнуть команду. Те ничьи, которые случились у Вальверде, спровоцировали его увольнение", - сказал Тихонов.

Напомним, Сетьен заключил с сине-гранатовыми контракт до 2022 года.

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