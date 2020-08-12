Тихонов - о заявлении Федуна: "Наверное, сняться с чемпионата просто так нельзя"

Экс-игрок "Спартака" и сборной России Андрей Тихонов высказался о заявлении владельца "красно-белых" Леонида Федуна о снятии команды с чемпионата.

"Думаю, мысли Леонида Федуна сняться с чемпионата - простые эмоции. У тебя есть армия болельщиков, наверное, сняться с чемпионата просто так нельзя", - цитирует Тихонова Sport24.

Отметим, Федун хотел снять команду с чемпионата после матча 1-го тура с "Сочи" (2:2). Владелец остался недоволен судейством в этой встрече.

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