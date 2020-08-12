Тихонов - о заявлении Федуна: "Наверное, сняться с чемпионата просто так нельзя"
Экс-игрок "Спартака" и сборной России Андрей Тихонов высказался о заявлении владельца "красно-белых" Леонида Федуна о снятии команды с чемпионата.
"Думаю, мысли Леонида Федуна сняться с чемпионата - простые эмоции. У тебя есть армия болельщиков, наверное, сняться с чемпионата просто так нельзя", - цитирует Тихонова Sport24.
Отметим, Федун хотел снять команду с чемпионата после матча 1-го тура с "Сочи" (2:2). Владелец остался недоволен судейством в этой встрече.
Не пропустите: Калмыков стал футболистом "Торпедо"| http://soccernews.ru
главное
-
Федун выступил с заявлением по поводу снятия "Спартака" с чемпионата
-
СМИ во всю говорят, что Пирло не хватит опыта, чтобы рулить "Ювентусом"! А нужен ли ему тренерский опыт при такой насыщенной футбольной жизни?
-
Ломовицкий перешел в "Химки" на правах аренды
-
Вейналдум хочет продлить контракт с "Ливерпулем"
-
Хавбек "Шахтера" Тайсон - претендент на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
Лента новостей
-
Комбаров объяснил, почему не голосовал по поправкам в конституцию
-
Гендиректор "Рубина" Сайманов высказался о проблемах с судейством в РПЛ
-
Московское "Динамо" готово заплатить 11 млн евро за хавбека "Рейнджерс"
-
Де Лигт пропустит около трех месяцев из-за операции на плече
-
Слуцкий затруднился назвать сроки возвращения на поле Шатова
-
"Манчестер Сити" готов предложить Кулибали контракт до 2025 года
-
Федун выступил с заявлением по поводу снятия "Спартака" с чемпионата
-
Бушманов: "Кокорину будет сложно проявить себя в схеме Тедеско"
-
СМИ во всю говорят, что Пирло не хватит опыта, чтобы рулить "Ювентусом"! А нужен ли ему тренерский опыт при такой насыщенной футбольной жизни?
-
Тихонов - о заявлении Федуна: "Наверное, сняться с чемпионата просто так нельзя"
-
Новичок "Зенита" Ловрен прокомментировал победу над "Ротором"
-
Хавбек "Ахмата" Раванелли перешел в "Атлетико Паранаэнсе" на правах аренды
-
Ломовицкий перешел в "Химки" на правах аренды
-
Калмыков стал футболистом "Торпедо"
-
Вратарь "Рубина" Дюпин подвел итоги матча с "Локомотивом"
-
Крыховяк обратился к болельщикам "Локомотива" после победы над "Рубином"
-
Билялетдинов рассказал, что думает о "Локомотиве" при Николиче
-
Евсеев: "Матч с "Краснодаром" уже в прошлом, выводы сделаны"
-
Вейналдум хочет продлить контракт с "Ливерпулем"
-
1
"Алавес" сообщил о трех случаях заражения коронавирусом
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22